سموحة يفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في الدوري

حقق فريق سموحة فوزا على ضيفه طلائع الجيش 1-0، اليوم الأربعاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وسجل هدف سموحة حسام حسن في الدقيقة 31 من ضربة جزاء، حصل عليها الفريق بعد مراجعة تقنية الفيديو من جانب الحكم حماده القلاوي.

ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي، إلى 16 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب.

وتوقف رصيد طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني، عند 14 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر ترتيب الدوري المصري بعد مرور 10 جولات، فريق زد إف سي برصيد 19 نقطة.

