هل باعت مصر ميناء سفاجا؟.. أحمد موسى: إدارة وتشغيل وليس بيعا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ميناء سفاجا واحد من أهم الموانئ إذ أنه مربوط بعدد من المناطق المختلفة وسيساعد كثيرا لوجستيا، وهذه المنطقة بها تجارة ومصانع تخدم محافظات الصعيد وتخدم العديد من المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هيئة موانئ أبو ظبي بدأت في العمل على هذا الملف.

أحمد موسى يتحدث عن ميناء سفاجا

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر تبحث أن تكون مركزا للتجارة العالمية، وترغب في الوصول إلى 400 مليون طن من التداول و40 مليون حاوية بدلا من 12 مليون حاوية، وتجارة الحاويات تدخل مليارات الدولارات للدول.

وتابع أن مصر تعمل على شبكة طرق بشكل قوي وتعمل على إنشاء خطوط سكك حديدية، وربط موانئ جافة بخطوط السكك الحديدية، والعمل على 100 كيلو من الأرصفة، "هو انت كان عندك الكلام ده قبل كده، دلوقتي أصبح موجود".

وواصل أن خط التجارة العربي خط هام جدا ويساعد في التجارة العربية وحاليا يسير بشكل بري، وبحسب تصريحات الفريق كامل الوزير أن تجارة الأردن وصادراتها تكون من خلال مصر من خلال ميناء بورسعيد تنقل من العقبة لنويبع إلى بورسعيد، ومستقبلا ستكون في بورسعيد خلال التطويرات التي تحدث في الميناء، "الخليج العربي كله هيكون موجود من خلالنا، لأن إحنا الأسرع والأقوى".

واستكمل، أن مصر وقعت عقد مع هيئة موانئ أبو ظبي وهي إحدى الشركات التي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، وهي تتولى عملية إدارة وتشغيل ميناء سفاجا، وليس بيع، "مصر مباعتش ميناء سفاجا وإنما إدارة وتشغيل، والعمل على وجود قطاع خاص مصري وعربي وأجنبي، إدارة وتشغيل وليس بيع، مصر مش بتبيع موانئ".