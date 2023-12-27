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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برنامج "تفاصيل" يكشف عن قصة حب وزواج غربية

صدى البلد

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، فقرة  من البرنامج لكشف تفاصيل قصة حب وزواج غربية بين بسنت وعمرو .

 

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وقالت بسنت:" لما عمرو أتقدم لي بظروفه الصعبة اشتريته  رغم الظروف الصعبة التي مر بها، وكان فارس أحلامي ".

 

 وأضافت بسنت :" إحنا متجوزين منذ 2022، وزوجي معه طفلين من زوجته الأولى قبل الانفصال عنها ووافقت على الزواج منه ".

 

وتابعت بسنت :" عمرو كلمني عن تجربته الأولى في الزواج وعرفت كافة تفاصيل القصة منه".

 

واكملت بسنت:" لما عمرو بدأ يكلمني كنت مرتاحة وكان الشخصية التي كنت أبحث عنها طوال حياتي حتى في مواصفاته الشكلية ".

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