برسالة رومانسية.. محمود تريزيجيه يحتفل بعيد زواجه

احتفل محمود حسن تريزيجيه ، بعيد زواجه، من خلال مشاركته صورة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وكتب محمود حسن تريزيجيه، رسالة رومانسية لزوجته: "ذكرى سنوية سعيدة لحب حياتي".

مباراة تريزيجيه المقبلة في الدوري التركي

ويقود محمود حسن تريزيجيه فريق طرابزون أمام اسطنبول سبور ضمن منافسات الجولة 17 من منافسات الدوري التركي.

ويلعب تريزيجيه مباراته الثانية عشر في الدوري التركي هذا الموسم، بعد غيابه لأربع مباريات بسبب الإصابة.

وسجل تريزيجيه 3 أهداف وصنع هدفين خلال 12 مباراة خاضها بالدوري التركي في الموسم الحالي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة.

ويبتعد طرابزون بفارق 3 نقاط فقط عن قيصري سبور صاحب المركز الثالث.

بينما يتقاسم فنربخشة مع جالاتا سراي صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.