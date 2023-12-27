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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: حسن نصر الله علم بهجوم 7 أكتوبر قبل نصف ساعة فقط من بدئه

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن الهجوم المفاجئ الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر كان سريا للغاية، وأنه هو نفسه علم به فقط من وسائل الإعلام.

جاءت تصريحات حمدان، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.

وأكدت مصادر تصريحات حمدان، وأوضحت أنه حتى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، صالح العاروري، الذي يعيش أيضا في لبنان، علم بالهجوم قبل نصف ساعة من بدايته، بحيث يمكنه إبلاغ زعيم حزب الله، حسن نصر الله.

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وبحسب مصادر أخرى، فوجئ حزب الله بالهجوم وعدم إبلاغ إيران به مسبقاً.

حماس المقاومة الفلسطينية حزب الله حسن نصر الله

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