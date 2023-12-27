عيد ميلاد سعيد في الأسر.. رسالة عاجلة من كتائب القسام لعائلات الاحتلال

بعثت كتائب القسام - في عيد الميلاد التاسع للجندي شاؤول أرون داخل الأسر - برسالة لعائلات أسرى الاحتلال، حيث ذكرتهم بمصير (الطيار الإسرائيلي "رون أراد" المفقود بلبنان منذ الثمانينيات".

وقالت كتائب القسام عبر حسابها في تيليجرام: “شاؤول عيد ميلاد سعيد في الأسر”.

وأضافت كتائب القسام: "معاناتكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد!".

وكانت كتائب القسام أعلنت عن استخدامها لصاروخ RPO-A ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ الصراع بينهما.

وتسرد خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا الصاروخ.

ويعد صاروخ RPO-A قاذف محمول على الكتف من صناعة روسية، ويَستخدم حشوات "قذائف" للإطلاق، ويشبه عمل قاذفة LAW المضادة للدبابات.

ويُستعمل صاروخ RPO-A للهجوم على مواقع إطلاق النار المخفية من العدو، أو لاستهداف قوات المشاة، ولتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة.

كما يبلغ مدى التصويب بمنظار الديوبتر 600 متر، ومنظار OPO البصري 450 مترًا، ومنظار OPO-1 يصل إلى 850 مترًا.

