نوة عيد الميلاد.. أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة على كافة مدن وقرى المحافظة، خاصة في المناطق الشمالية بمدن ومراكز مطوبس وبرج البرلس وبلطيم، متأثرة بتعرضها لنوة «عيد الميلاد».

من جانبه، كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الوحدات المحلية بتكثيف جهود كسح وسحب مياه الأمطار الغزيرة من الشوارع وإزالة آثارها؛ لعدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد توقعت، منذ الأمس، هطول أمطار متوسطة الشدة على محافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد، تكون غزيرة ورعدية مساء اليوم.