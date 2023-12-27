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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفًا حيويًا بمستوطنة إلياد

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد، بالأسلحة المناسبة، مؤكدة  استمرارها في دكّ معاقل العدو .

وأكدت في بيان لها؛ استمرارها بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفي وقت سابق تبنت المقاومة الإسلامية في العراق قصف القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر ، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو .

وبحسب البيان؛ فأن ذلك الهجوم يأتي استمرارًا لنهج في المقاونة الإسلامية في قتال قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة.

وقُصفت قاعدة حرير، التي تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، اليوم الأربعاء.

وحسب قناة "العربية"، أعلنت فصائل عراقية، قصف قاعدة حرير التي تضم قوات أمريكية في أربيل.

وتعرضت القوات الأمريكية لاستهدافات في العراق وسوريا، على إثر استمرار الدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال وحربها في قطاع غزة. 

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