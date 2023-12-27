بعد جولاني.. لواء «بيسلماخ» يخرج من غزة بسبب خسائره الكبيرة

أعلن لواء "بيسلماخ" التابع لقوات الاحتلال الاسرائيلي خروجه من غزة بسبب الخسائر الكبيرة في صفوفه بحسب ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ودخلت الحرب بين اسرائيل وحماس شهرها الثالث ، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، فضلا عن وجود الالاف من المصابين والجرحى بحسب السلطات الفلسطينية في قطاع غزة.

فيما أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، إقالة قائد الكتيبة 51 في لواء جولاني، بعد تعريض جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بقطاع غزة للخطر، وفق تعبير القناة.

وقد تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي من لواء جولاني، الذي يُطلق عليه كتيبة نخبة النخبة للجيش الإسرائيلي وهم يغنون فرحًا بخروجهم أحياء من قطاع غزة.

وتعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية، إلى خسائر فادحة خلال العمليات العسكرية البرية في منطقة حي الشجاعية بقطاع غزة، فقد أعلنت الفصائل الفلسطينية، قتل العديد من الجنود الإسرائيليين.

