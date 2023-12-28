عمر الشقي بقي.. سقوط عامل بناء من أعلى مبنى تحت الإنشاء بسوهاج

أصيب عامل بناء في بداية العقد الخامس من العُمر، باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن ونزيف بالقدم اليسرى؛ إثر سقوطه من أعلى مبنى تحت الإنشاء تابع لشركة خاصة دائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعو “منتصر. م. هـ. ع”، 43 سنة، عامل بناء، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، مصابا باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن ونزيف بالقدم اليسرى، ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من شقيقه المدعو “جمال. م. هـ. ع”، 25 سنة، عامل، ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج، والمهندس عن الموقع المدعو “عمرو. ع. س. ا”، 42 سنة، مهندس مدني، ويقيم بكفر الشيخ، قررا بأنه أثناء عمل المذكور بأحد المباني تحت الإنشاء تابع لشركة خاصة دائرة القسم، اختل توازنه وسقط أرضًا من الطابق الرابع؛ ما أدى لإصابته المنوه عنها، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.