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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كأس البطولة العربية و33 مسابقة جماعية وفردية|حصاد النشاط الرياضي بالجامعات خلال 2023

حصاد قطاع الأنشطة
حصاد قطاع الأنشطة الرياضية بالجامعات خلال 2023

حظى قطاع الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باهتمام كبير من جانب الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال عام 2023، وذلك تماشيًا مع اهتمام الوزارة والجامعات المصرية بدعم الأنشطة الرياضية، واستغلال طاقات الشباب، وتزويدهم بالمهارات الرياضية اللازمة؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في كُبرى المنافسات الدولية والإقليمية.

من دوري الجامعات 
وشهد عام 2023 الانتهاء من إقامة وتنظيم فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي) رقم 50 للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتي شملت ٣٣ مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة 13 ألف طالب وطالبة، كما بدأ دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي) رقم ٥١ للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والذي شمل ٣٣ مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة 15 ألف طالب وطالبة، كما انطلقت المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرياضية للجامعات المصرية، بمشاركة ٣٢ جامعة، مُقسمة على ٨ مجموعات، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.
وشهد عام 2023 فوز منتخب مصر للجامعات بكأس البطولة العربية لكرة القدم صالات بدولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية على التوالي، وحصول المنتخبات الرياضية بالأكاديمية البحرية بالقاهرة على الدرع العام لبطولة القطاع الخامس للجامعات الخاصة والمعاهد العليا المصرية، كما فازت جامعة بنها بالدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية في خماسيات كرة القدم في نسختها الثانية.


كذلك حصلت بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) ممثلة عن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على المركز الأول وكأس البطولة الإفريقية الخامسة لكرة السلة 3X3 للجامعات بجامعة چوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وتأهل الفريق للعب ببطولة كأس العالم للجامعات التي ستقام بدولة الصين عام ٢٠٢٤، كما حصلت بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طلاب) على المركز الثالث والميدالية البرونزية لكرة السلة 3X3 للجامعات بجامعة چوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا، فضلًا عن حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) على المركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة 3X3 التي أقيمت بمدينة الدوحة بدولة قطر.


وفي إطار الاهتمام بعقد المؤتمرات والملتقيات، أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم عُقد المؤتمر الدولي الـ ١٧ حول اتجاهات التقدم التكنولوجي لعلوم الرياضة بالوطن العربي بجامعة حلوان، كما تم تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، بعنوان "الرياضة وتحديات العصر الواقع والمستقبل)، فضلًا عن تنظيم المُلتقى الدولي الثالث للسياحة الرياضية بجامعة أسوان، بعنوان: "آفاق وطموحات الرقمنة والذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر للتوظيف والتوصيف المهني في المجال الرياضي في إطار "الجمهورية الجديدة"، وتنظيم دورة حول "تطبيقات التسويق الجديد في المجال الرياضي"، وكذا تنظيم العديد من الدورات للمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة التابع للاتحاد الرياضي المصري للجامعات ومنها (دورة إعداد مُدربي الألعاب الجماعية والدورة الأساسية في كرة القدم).


وأشار الوزير إلى فوز د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في دورته (٢٠٢٣ – ٢٠٢٧)، وهو ما يُمثل إضافة قوية لتطوير الرياضة الجامعية على مستوى القارة الإفريقية. 


وأوضح د.صبحي حسانين مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات شارك في المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية بدولة ليبيا، كما شارك الاتحاد في المؤتمر السنوي للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، والذي أقيم بجمهورية مصر العربية في نسخته الـ ٣٣ بعنوان "منظومة صناعة البطل"، وكذا المشاركة في مؤتمر جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية.


وأكد د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضة الجامعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية نشر الوعي الرياضي داخل المُجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين؛ ليكونوا قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الدولية.
 

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