عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البصل بـ 22 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

صدى البلد

 


يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 28-12-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.


اسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر الطماطم إلى 6.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 11.5 جنيها للكيلو، و البصل إلى 22 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 15 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 10 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

الطماطم بـ 5 جنيهات والخيار 10.. آخر أسعار الخضروات بالأسواق

الطماطم بـ6 جنيهات والبصل بـ20.. تراجع كبير في أسعار الخضراوات اليوم


أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 5.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 4 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 6.5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 11 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 9 جنيهات، والألوان 35 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 10 جنيهات.


أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 12 جنيها، و البامية 45 جنيها، والثوم 70 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 7.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس
 


ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 7.5 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 9 جنيهات والليمون البلدي 14 جنيها، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح الرملي 20 جنيها.


سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 9 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 21 جنيهًا، و الدوم 13 جنيها، و الباباظ 15 جنيها، و الزنجبيل 70 جنيها. 

 

أسعار الخضراوات اليوم اسعار الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة الخضراوات والفاكهة الخضراوات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء العراقي يعلن قرب إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد

الأهم مُقتدر مادياً.. فنانة تثير الجدل: الرجل لا تكفيه امرأة واحدة بحياته|فيديو

وفاة مخترع أشهر مسدس في العالم.. من هو ولماذا اختفى عن الأنظار؟

حياة كريمة.. الصحة تطلق قافلة طبية بمحافظة الشرقية

بعد القبض عليه..غرامة تصل لـ10 ملايين جنيه تنتظر موظف المنيا بسبب الآثار

الزمالك يقترب من حل أزمة القيد في يناير.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

عبير صبري عن التعاون مع ريهام حجاج: بتفائل بالشغل معاها |خاص

شاهد مفاجأة تركي آل شيخ لمحمد عبده فى بروفات حفل اليوبيل الماسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ