موعد مباراة إنتر ميلان وريفر بليت في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي مع ريفر بليت الأرجنتيني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهدف إنتر ميلان تحقيق الفوز على ريفر بليت لخطف صدارة المجموعة الخامسة وضمن التأهل للدور ثمن النهائي.

وكان إنتر ميلان استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل مع مونتيري المكسيكي 1-1 ثم تغلب على أوراوا الياباني 2-1 في الجولة الثانية.

موعد مباراة إنتر ميلان وريفر بليت والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة إنتر ميلان وريفر بليت في الرابعة فجر غدا الخميس، على ملعب “لومن فيلد”.

وتذاع المباراة عبر شبكة DAZN، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

في المقابل، يأمل ريفر بليت في الحفاظ على صدارة المجموعة بالفوز على الفريق الإيطالي والعبور للدور المقبل.

وافتتح ريفر بليت مشواره في مونديال الأندية بالفوز على أوراوا 3-1 ثم تعادل مع مونتيري بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر ريفر بليت ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يحل مونتيري ثالثًا بنقطتين، ويتذيل أوراوا جدول الترتيب دون رصيد.