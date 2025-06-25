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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماييلي: مع نادي فيتا كلوب كنت أتقاضى 700 دولار شهريا

ماييلي : مع نادي فيتا كلوب كنتُ أتقاضى 700 دولار شهريًا
ماييلي : مع نادي فيتا كلوب كنتُ أتقاضى 700 دولار شهريًا
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريحات الكونغولي فيستون ماييلي عبر حساب علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال فيستون ماييلي: خلال موسمي الأول مع نادي فيتا كلوب ، كنتُ أتقاضى 700 دولار شهريًا ومكافأة 200 دولار كل فوز للفريق .. خلال موسمي الثاني، ارتفع راتبي إلى 1000 دولار شهريًا".


كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس داخل نادي بيراميدز بشأن رحيل الكونغولي فيستون ماييلي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “ماييلي تلقى عروضًا من جنوب أفريقيا وقطر ونادي الفتح السعودي، وبيراميدز يرفض رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري”.


وتابع: “مسئولو النادي أكدوا أنه لو تلقى عرضًا مقابل 3 ملايين دولار أي ما يعادل 150 مليون جنيه مصري فسيتم السماح للاعب بالرحيل للاستفادة من المقابل المادي من وراء رحيله”.

من جانب آخر، أكد محمد ناجي جدو، مدرب نادي بيراميدز، أن إدارة النادي لا تقف في طريق أي لاعب؛ حال وصول عرض احتراف خارجي مناسب من الناحية المادية.

الإعلامي أمير هشام تصريحات الكونغولي فيستون ماييلي فيستون ماييلي نادي فيتا كلوب الإعلامي أحمد شوبير

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