تطورات جديدة داخل بيراميدز بشأن فيستون ماييلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، موقف نادي بيراميدز من رحيل اللاعب فيستون ماييلي، عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “إدارة بيراميدز ترفض التفريط في ماييلي في الموسم المقبل وعدم بيعه لأي نادي”.

ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة استعدادا لضمه في الانتقالات الصيفية.

ويحاول بيراميدز إضافة حارس مميز لفريقه بعدما خسر بطولة الدوري والكأس في الموسم الماضي بسبب إرهاق الشناوي وبديله شريف إكرامي بعد تقدمه في العمر.

وحسب عدد من المصادر فإن الجونة لن يوافق على رحيل حارسه بأقل من 50 مليون جنيه لإتمام الصفقة.

بينما يترقب الزمالك الموقف لرغبته في ضم محمد علاء حال فشل بيراميدز أو تراجع عن اتمام الصفقة وسط حالة من الجدل التى تحوم حول استمراريه محمد عواد في الفريق بالموسم القادم.