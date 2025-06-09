في عمر الـ17.. يامال يتربع على عرش الأعلى قيمة تسويقية في العالم

تربع لامين يامال نجم برشلونة الشاب، على عرش قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في العالم، بعد نهاية موسم 2024-2025، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

وشارك لامين يامال في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية (الدوري الإسباني - السوبر الإسباني - كأس ملك إسبانيا)، الموسم المنقضي.

اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في العالم

1- لامين يامال (برشلونة)- 200 مليون يورو

2- جود بيلينجهام (ريال مدريد) - 180 مليون يورو

3- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 180 مليون يورو

4- كيليان مبابي (ريال مدريد) - 180 مليون يورو

5- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 180 مليون يورو

في السابق، كان فينيسيوس جونيور أغلى لاعب كرة قدم، بقيمة 200 مليون يورو، لكن بعد موسم مخيب للآمال، انخفضت قيمة البرازيلي إلى 170 مليون يورو.

يامال ليس لاعب برشلونة الوحيد الذي ارتفعت قيمته بشكل كبير، فقد ارتفعت قيمة زميله بيدري أيضًا من 120 مليون يورو إلى 140 مليون يورو.

كما ارتفعت قيمة رافينيا بمقدار 10 ملايين يورو لتصل إلى 90 مليون يورو، في حين وصلت قيمة باو كوبارسي إلى 70 مليون يورو