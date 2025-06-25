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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر (ب) لكرة السلة يشارك في البطولة الدولية الودية الثانية بالصين

منتخب مصر (ب) لكرة السلة للرجال
منتخب مصر (ب) لكرة السلة للرجال
إسراء أشرف

يشارك منتخب مصر (ب) لكرة السلة للرجال في النسخة الثانية من البطولة الدولية الودية، والمقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 15 يوليو 2025، بمنطقة جيانجسو.

وتضم قائمة المنتخب كل من إبراهيم محرم، سراج الدين علي، آدم الحلواني، محمد إبراهيم ميدو، محمد طارق خيري، محمد ياسر، عبد الرحمن خالد، مازن العزازي، إبراهيم هشام، عمر طلعت، عمر عماد محيي، وأحمد مهيب.

ويرأس البعثة الأستاذ أيمن علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويضم الجهاز الفني والإداري:الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الدكتور رائف وصفي للعلاج الطبيعي، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الكابتن محمد عيسى مدلكًا.

وتأتي المشاركة في البطولة بدعوة كاملة من الاتحاد الصيني لكرة السلة والجهة المنظمة، التي تتحمل كافة تكاليف السفر والإقامة.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة السلة من خلال مشاركة منتخب مصر (ب) في البطولات الدولية الودية إلى توفير فرص احتكاك قوية للاعبين، بهدف تطوير مستواهم وزيادة خبراتهم الدولية، بما يعود بالنفع مستقبلًا على المنتخب الأول ويُعزز قاعدة الاختيار من عناصر جاهزة فنيًا وبدنيًا.

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