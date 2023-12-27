الطماطم بـ 5 جنيهات والخيار 10.. آخر أسعار الخضروات بالأسواق

رصدت عدسة "صدى البلد" أسعار الخضراوات في سوق الدقي ، اليوم الأربعاء.

وقال خالد علي ، أحد تجار الخضار، إن سعر الفاصوليا من 12 جنيه ل 15 جنيه و البطاطس 20 جنيهًا، وسعر البصل الأبيض 20 جنيها، وسعر البصل الأحمر 25 جنيهًا، وسعر الفلفل الحراق 15 جنيها، وسعر الباذنجان الكيلو بـ 7 جنيهات.

سعر الطماطم من 5 جنيهات وتصل الي 10 جنيهات، وسعر الخيار 15 جنيها، وسعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، وسعر الفلفل الرومي 15 جنيهًا.

أما سعر الليمون 18 جنيهًا، وسعر الكابوتشا 7 جنيهات، وسعر البروكلي 10 جنيهات، وسعر الفلفل الألوان 25 جنيها.

وأشار علي إلى أن اسعار الخضراوات بدأت في الانخفاض في السوق، ويوجد إقبال كبير من قبل المواطنين علي شراء الخضراوات بسبب أسعارها المعقولة.

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