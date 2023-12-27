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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 5 جنيهات والخيار 10.. آخر أسعار الخضروات بالأسواق

اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم

رصدت عدسة "صدى البلد" أسعار الخضراوات في سوق الدقي ، اليوم الأربعاء.

وقال خالد علي ، أحد تجار الخضار، إن سعر الفاصوليا من 12 جنيه ل 15 جنيه و البطاطس 20 جنيهًا، وسعر البصل الأبيض 20 جنيها، وسعر البصل الأحمر 25 جنيهًا، وسعر الفلفل الحراق 15 جنيها، وسعر الباذنجان الكيلو بـ 7 جنيهات.

سعر الطماطم من 5 جنيهات وتصل الي 10 جنيهات، وسعر الخيار 15 جنيها، وسعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، وسعر الفلفل الرومي 15 جنيهًا.

أما سعر الليمون 18 جنيهًا، وسعر الكابوتشا 7 جنيهات، وسعر البروكلي 10 جنيهات، وسعر الفلفل الألوان 25 جنيها.

وأشار علي  إلى أن اسعار الخضراوات بدأت في الانخفاض في السوق، ويوجد إقبال كبير من قبل المواطنين علي شراء الخضراوات بسبب أسعارها المعقولة.
https://fb.watch/pax1bjRPHw/?mibextid=Nif5oz

10 جنيهات 20 جنيها اسعار الخضراوات البصل الابيض الفاصوليا سعر البصل الأحمر سعر الفلفل ليمون

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