الاتحاد المصري للغرف السياحية يعلن دعم الدولة المصرية بشأن الأوضاع بالمنطقة

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية تأييدها التام لكافة المواقف والقرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة بالمنطقة والعالم.

وأكدت الجمعية ثقتها التامة في كل ما يتخذه الرئيس من مواقف تسعى دائما للحفاظ على مكانة مصر الإقليمية والدولية وكذلك صون أمنها وأمانها واستقرارها.

وشددت الجمعية على وقوف القطاع السياحي بأثره خلف القيادة السياسية في تلك الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الغرف السياحية التي انعقدت اليوم الثلاثاء برئاسة حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد كما حضر فعاليات الجمعية العمومية كل من يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار ، وسامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات وعدد من قيادات الوزارة كما حضرها كل من ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد وإيهاب عبد العال أمين الصندوق وهالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد وبمشاركة وحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الغرف السياحية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وأعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية.

وتوجهت الجمعية العمومية كذلك بالشكر إلى الرئيس السيسي لما يبذله من جهد للنهوض بمصر على كافة المستويات , وأكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد أن التنمية التي تتم علي أرض مصر تعد أحد عناصر القوة التنافسية المهمة للسياحة المصرية على مستوى العالم , كما أنها تسهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر دوليا.

اشار إلى أن السياحة المصرية حققت ارقاماً إيجابية كبيرة الفترة الماضية وأحد الأسباب الرئيسية لتحقيق تلك النتائج الإيجابية الاستقرار الكبير الذي تنعم به مصر منذ سنوات بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسي.

وأضاف حسام الشاعر أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لحل اكبر قدر من المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة السياحة , مشيرا الي ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يولي اهتماما كبيرا لملف تطوير وتنمية صناعة السياحة ويحرص على التواصل بشكل مستمر مع ممثلي القطاع السياحي لبحث المشاكل التي تواجههم والسعي لحلها , موضحا أن هذا الاهتمام من رئيس الوزراء ينعكس بدوره على كافة الوزارات والقطاعات التي تبدي جميعها تعاونا كبيرا مع قطاع السياحة.

وأضاف حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا بين الاتحاد ووزارة السياحة والآثار في كافة المجالات وعلى كل المستويات , موضحا ان هذا التعاون يأتي تنفيذا لرؤية شريف فتحي وزير السياحة والآثار بضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلا في اتحاد الغرف السياحية.



واكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن هذه الجمعية العمومية هي الأولى من نوعها التي تنعقد بقوامها الجديد لأول مرة طبقا للقانون 27 لسنة 2023 والذي أقر ضم أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس لعضوية الجمعية العمومية للاتحاد.

وأشاد حسام الشاعر بهذا القانون مؤكدا أنه أرسى مبادئ وآليات تمكين اتحاد الغرف السياحية من القيام بدوره الفعال والمنشود في خدمة صناعة السياحة والقطاع الخاص السياحي , مشيدا بمجلس الإدارة السابق للاتحاد برئاسة أحمد الوصيف وجميع أعضاء المجلس لجهودهم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في وضع هذا القانون.

كما وجه الشاعر والجمعية العمومية الشكر إلى الجهاز الإداري للاتحاد برئاسة هالة الخطيب المدير التنفيذي لجهودهم في تنفيذ خطط مجلس الإدارة للنهوض بصناعة السياحة.

وأكد حسام الشاعر أن المجلس قام بتنفيذ عدة خطوات لتطوير مقر الاتحاد وتحسين بيئة العمل به لتمكين أعضاء الجهاز الإداري من إنجاز الملفات العديدة التي يعمل عليها مجلس الإدارة لتطوير وتنمية العمل بالقطاع السياحي.

وقد اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2025 واعتماد ميزانية الاتحاد والقوائم المالية بعد عرضها من خلال إيهاب عبد العال أمين صندوق الاتحاد ومكتب المحاسب القانوني.



تحسين تجربة السائح

وقد بدأت فعاليات الجمعية العمومية بقيام حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد باستعراض تقرير الفترة الماضية من عمر مجلس الإدارة منذ انتخابه.

وأكد الشاعر أن المجلس ركز على عدة محاور للعمل أولها السعي لتحسين تجربة السائح بمصر والتي تعد الأساس للوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح , مشيرا إلى أن تحسين تجربة السائح يشمل عدة أهداف ونقاط مهمة منذ أنة تطأ أقدام السائح أرض مصر وحتي مغادرتها.

كما يشمل هذا المحور كذلك تدريب العنصر البشري حيث شدد رئيس الاتحاد علي أن التدريب في مقدمة اهتمامات الاتحاد وكذلك الغرف خلال الفترة المقبلة لتحسين أداء جميع العاملين بصناعة السياحة.

كما تشمل كذلك الاهتمام الكبير بالتعليم السياحي والمشاركة مع كليات السياحة والفنادق والجامعات المختلفة في إعداد جيل من الخريجين جاهز لسوق العمل السياحي من خلال تدريبه 6 أشهر بالكليات والجامعات وفترة مماثلة داخل المشروعات السياحية المختلفة



مكافحة الكيانات غير الشرعية

وأكد حسام الشاعر أن المجلس بدأ في إعداد خطة بالتعاون مع الغرف المختلفة لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية بالانشطة السياحية المختلفة حفاظا على سلامة السائح و سمعة مصر السياحية , كما بذل المجلس جهدا كبيرا للتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة خاصة وزارة النقل لتطوير الطرق السياحية وقد تم بالفعل افتتاح عدد من الطرق في مقدمته طريق طبيبة الذي يربط البحر الأحمر خاصة الغردقة بالأقصر , وجاري العمل على فتح عدة طرق اخرى.

ووجه الشاعر الشكر والتقدير إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة لاستجابته لمطالب قطاع السياحة فيما يخص الطرق السياحية وغيرها من الخطوات المهمة بعدة أنشطة سياحية خاصة سياحة الغوص.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف السياحية كذلك بالتعاون الكبير بين الاتحاد ووزارة المالية في حل العديد من مشاكل المستثمرين السياحيين مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار جهد وحرص المجلس على إزالة عقبات الاستثمار وتحسين جودة الخدمات لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية بقطاع السياحة المصري.