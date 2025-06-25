كلبش بالصدفة.. كواليس سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بسبب كمين لسيدة

كشفت تحقيقات النيابة العامة ملابسات اكتشاف جريمة تنقيب عن الآثار داخل منزل بمدينة أوسيم عن طريق الصدفة أثناء تنفيذ حكم قضائي على سيدة هاربة من حكم قضائي.

وقررت النيابة حبس سيدة وعدد من الأشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك المتهمة الاولى فى أوسيم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بالمخالفة لاحكام القانون.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى القبض على سيدة وعدد من الأشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تردد سيدة مطلوب ضبطها، لصدور أحكام قضائية ضدها، على منزل في أوسيم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة بالمنزل، وخلال القبض عليها اكتشف رجال المباحث، تنقيب المتهمة وآخرين عن الآثار، فتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.