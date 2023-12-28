لخلافات مالية.. السجن 15 عامًا لـ عامل أنهى حياة تاجر ملابس بأسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، عاملاً بالسجن المشدد 15 عامًا، لقيامه بإنهاء حياة تاجر ملابس بمركز القوصية بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي و أحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة و المستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد .

تعود وقائع القضية رقم 23138 لسنة 2023 جنايات القوصية الى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغا من مستشفى القوصية المركزي بوصول " رجب . م . م " تاجر ملابس مصابا وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتوفي فور دخول المستشفى .

وكشفت تحريات النقيب محمود حماده علي معاون مباحث مركز شرطة القوصية أن وقوع مشادة كلامية بين المتهم " محمد . ع . م " والمجني عليه " رجب . م . م " بسبب خلافات مالية تطورت المشادة إلى قيام المتهم بضرب المجني عليه بعصا على رأسه وطعنه بسلاح ابيض بجانبه الأيسر مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته .



وتوصلت تحريات المباحث أن سبب المشاجرة خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه كون الأخير يعمل تاجر ملابس جملة والمتهم يتعامل معه بشراء ملابس منه لبيعها بالقطاعي .