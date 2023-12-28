نكتفي بهذا القدر.. حقيقة طلاق مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن المخرج مجدي الهواري تزوج من الإستايلست دنيا عبد المعبود منذ شهرين، ولكن أثارت دنيا عبد الموجود الجدل بعدما مسحت جميع الصور التي تجمعها مع المخرج مجدي الهواري.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن دنيا عبد المعبود أضافت أستوري على حسابها الرسمي على الإنستجرام وكتبت فيها: “نكتفي بهذا القدر من المحاولة”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “هذا المنشور سبب أن هناك الكثيرون الذين أعتقدوا أنهم أنفصلوا.. بعدها مباشرة وضع المخرج مجدي الهواري بصورة لهم من أجل نفي إشاعات إنفصالهم وكانوا معا فى باريس”.