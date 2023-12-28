الأرصاد تحذر من استمرار الأمطار اليوم.. وتلك درجات الحرارة على بعض المحافظات

قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس 28 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس ممطر، وتكون الأمطار ما بين المتوسطة إلى رعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 - 13

الإسكندرية 20 - 15

الإسماعيلية 21 - 13

الغردقة 25 -16

أسوان 23 - 13

سوهاج 21 - 11

المنيا 22- 12