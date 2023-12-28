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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الباتيه بالجبنة زي المحلات

باتية بالجبنة
باتية بالجبنة

يعتبر الباتيه من ألذ وأفضل المعجنات المحببة للجميع، والتي لا يمكن الاستغناء عن تناوله، حيث يناسب كل الأوقات، وخاصة وجبات الفطور أو العشاء، هذا بالإضافة إلى أنه يتمتع بقيمة غذائية عالية، وفيما يلي نقدم خطوات عمل الباتيه بالجبنة.


طريقة عمل باتيه الجبنة:

المقادير:

‏-  250 جرام دقيق منخول
‏-  ½ كوب ماء مخفوق مع ملعقة صغيرة من الحليب المجفف
‏-  ¼ كوب زيت
‏-  ¼ كوب ماء دافئ
‏-  150 جرام جبنة بيضاء
‏-  1 معلقة صغيرة خميرة فورية
‏-  2 بيض مخفوق
‏-  ¼ معلقة صغيرة ملح
‏-  ¼ معلقة صغيرة سكر


طريقة التحضير:

ذوبي الخميرة في ربع كوب ماء دافئ وضيفي رشة سكر.
ضعي الدقيق في وعاء وصنعي حفرة وسطه ثم ضيفي مزيج الخميرة والزيت والماء مع الحليب والملح .

اعجني المكونات بيديك حتى الحصول على عجينة متماسكة غطيها وضعيها جانباً حنى تتخمر.
افردي العجينة على سطح صلب ومسحيها بالبيض المخفوق بواسطة الفرشاة.

خذي قطعة من العجينة وحشيها بملعقة صغيرة من الجبنة البيضاء اصنعي من هذه القطعة الشكل الذي تريدينه.
كرري هذه الخطوة حتى الإنتهاء من كمية العجين.

عيدي دهن قطع العجين المحشوة بالبيض.
صفيها فى قالب فرن ودخليها إلى فرن محمى على درجة حرارة منخفضة.
اتركيها في الفرن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً،ثم قدميها.
 

باتيه بالجبنة جبنة باتيه حليب خميرة سكر

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