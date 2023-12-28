1300 سائحًا من مختلف جنسيات العالم يزورون مدينة سانت كاترين



قال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن حالة الطقس مستقرة في المدينة اليوم، ويسود المدينة طقسًا مشمسًا لتصل درجة الحرارة إلى ذروتها وقت الظهيرة، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي مع حلول الليل لتصل إلى 4 درجات في منتصف الليل بالمدينة، وصفر في أعلى قمة جبل موسى.



وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المدينة استقبلت اليوم 1300 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، ويستمتع السائحين بالأجواء المشمسة على قمة الجبل خلال رحلة الصعود لجبل موسى، وداخل الوديان خلال رحلات السفاري داخل الوديان للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والخلابة، والتخييم داخل الوديان.



وأوضح أن الأمور مستقرة في المدينة منذ بداية الموسم الشتوي، وتشهد المدينة اقبالًا سياحيًا خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، ويجري التأكيد على جميع السائحين باتباع كافة التعليمات والإجراءات الخاصة بعوامل السلامة والأمان، سواء خلال تجولهم داخل الوديان الجبلية، أو خلال رحلة الصعود والانتظار على قمة جبل موسى.

سياح يصعدون جبل موسي

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