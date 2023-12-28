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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل ما تنزل من بيتك.. تفاصيل الحالة المرورية في أهم الطرق والمحاور

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، حيث توجد كثافات عند كوبري أكتوبر تقل بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور نصر، وفي الاتجاه العكسي توجد كثافات لكنها أقل وتزيد عند غمرة وشارع بورسعيد.


ويشهد الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد، وعند الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده سنجد الكثافات مستمرة معنا حتى ميدان العباسية ومسجد النور. 


وتستمر الكثافات أمام جامعة عين شمس بسبب موعد دخول الطلاب للكليات، وتستمر نفس الكثافات عند طريق شارع الجيش، وهناك كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وتقل الكثافات عند الوصول إلى منطقة الضاهر. 


ويشهد ميدان الجيزة سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان وشارع أحمد عرابي للقادم من الدائري. 

 

الحالة المرورية محور نصر كوبري اكتوبر شارع بورسعيد الكورنيش

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