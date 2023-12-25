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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتح كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين.. تعرف على الحالة المرورية اليوم

المرور
المرور

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة إلى مدينة نصر، كما تظهر كثافات مرورية في شارع رمسيس تقل تدريجيا وصولا لغمرة وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، والذي توجد عليه كثافات مرورية.

وهناك سيولة مرورية في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما توجد كثافات نسبية لدى الوايلي وصولا لكوبري الساحل والأميرية، والكورنيش من المظلات حتى وسط البلد.

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية باستثناء بعض الكثافات المتحركة لدى النزلات، أما محور 26 يوليو المتجه لـ6 أكتوبر يشهد سيولة مرورية، لكن المتجه للمهندسين توجد عليه كثافات مرورية معتادة قبل مطلع الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك، بينما تم فتح كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين بعد انتهاء الأعمال.

وعن أحوال المرور في محافظة الإسكندرية، توجد كثافات مرورية أعلى كوبري ستانلي، كما توجد كثافات متفاوتة على طول الكورنيش لدى الإشارات، أما باق الشوارع الجانبية تشهد سيولة مرورية نسبية.

 
 

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