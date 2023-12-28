عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 170 طن سكر بدون أوراق في مصنعين للتعبئة بالقناطر الخيرية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية تشكيل حملة من إدارة التجارة وذلك للمرور على مركز القناطر الخيرية، وذلك بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومتابعة توزيع سكر المبادرة بأرجاء المحافظة.


وتابعت المديرية أنه أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات منها تحرير محضر جنحة ضد أحد مستودعات البوتاجاز بناحية البرادعة مركز القناطر الخيرية، لذلك لغلق المستودع وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وكذلك تحرير محضر جنحة ضد أحد مصانع تعبئة السكر لحيازته سكر مجهول المصدر، والأحراز عبارة عن 50 طن سكر "1000 شيكارة زنة 50 كيلو جرام للشيكارة الواحدة".


وأوضحت أنه تم تحرير محضر جنحة ضد أحد مصانع تعبئة السكر، وذلك لتصرفه في 120 طن سكر، "2400 شيكارة سكر زنة الشيكارة 50 كيلو جرام"، وكذلك تحرير محضر جنحة لأحد مصانع تصنيع خامات البلاستيك بناحية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، وذلك لحيازته سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها، والأحراز عبارة عن 2000 شيكارة خامة زنة 25 كيلو بإجمالي 50 طن، و20 برميل زيت برافين بإجمالي وزن 3300 كيلو زيت برافين مجهول المصدر، بمشاركة محمد دسوقي محمد عبد الكافي أعضاء الحملة.

القليوبية القناطر الخيرية مركز القناطر الخيرية البرادعة إدارة التجارة الرقابة التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار خفيفة على القليوبية.. ورفع حالة الطوارئ

بسبب ركن السيارة.. حبس سائق 4 أيام لقيامه بدهس جاره بالخانكة

تأجيل محاكمة نجار بتهمة قتل شخص والشروع فى قتل 2 آخرين بالقليوبية لـ يناير المقبل

ترشيحاتنا

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام النيابة العامة 2023

مجلس الوزراء يستقبل طلاب مدرسة ضمن جولتهم لزيارة معالم العاصمة الإدارية الجديدة

سب ممدوح عباس.. قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور

البصل نزل.. الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق

آرسنال يسعي لصدارة الدوري الإنجليزي أمام ويست هام

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام محاكم الأسرة 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ