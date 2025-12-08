قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تكرم خريجى ورشها التدريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تحتفل بتكريم طلابها المتميزين | تفاصيل مهمة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظّمت جامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور  الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، احتفالية كبرى لتكريم مجموعة من طلابها الذين شاركوا بتميز وانضباط في فترة المعايشة بالأكاديمية المصرية العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الهادفة إلى إتاحة فرص المعايشة لطلاب الجامعات داخل المنشآت العسكرية، بما يعزز وعيهم الوطني ويرسّخ لديهم قيم الانضباط والمسؤولية.
 

احتفالية كبرى لتكريم طلاب جامعة القاهرة 

وشهد الاحتفالية الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعقيد هاني الحناوي مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومسئولي رعاية الشباب، إلى جانب الطلاب المكرمين.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في كلمته خلال الاحتفالية، عن اعتزازه بما أظهره طلاب جامعة القاهرة من التزام وتمثيل مشرف خلال فترة المعايشة، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تعريف مختلف فئات المجتمع — وفي مقدمتهم الطلاب — بطبيعة العمل داخل القوات المسلحة المصرية، وما تتميز به من انضباط، ووعي، وتنظيم دقيق.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن برنامج المعايشة يمثل تجربة فريدة تسهم في تشكيل شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، وتغير العديد من المفاهيم، وتعمّق قيم الانتماء وروح الانضباط والالتزام، مشيدًا بقدرة طلاب الجامعة على التعبير عن رؤاهم وأفكارهم باحترافية واتزان خلال حديثهم مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق طلاب الجامعة بالتحلي بالأخلاق الكريمة، والالتزام بقيم الانضباط والتقوى والعمل الجاد، مؤكدًا أن الجامعة توفر كامل الدعم لتمكين طلابها من نقل خبراتهم لزملائهم، وموجهًا الشكر للعاملين المشرفين على الطلاب خلال فترة المعايشة، ولأولياء الأمور الذين أحسنوا تربية أبنائهم.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة القاهرة حريصة على إتاحة كل ما يسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز وعيه الوطني، مشيرًا إلى أن فترة المعايشة داخل الأكاديمية العسكرية مثلت خبرة تعليمية متقدمة اكتسب خلالها الطلاب مهارات حياتية لا تقل أهمية عن المعرفة الأكاديمية. وأوضح أن الطلاب أثبتوا قدرة كبيرة على الالتزام والعمل بروح الفريق، وعلى تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، وهو ما يعكس نجاح التجربة وتأثيرها الإيجابي على سلوكهم وتكوينهم المهني والشخصي.

من جانبه، أعرب العقيد هاني الحناوي مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، عن اعتزازه بمشاركة طلاب الجامعة في فترة المعايشة، مؤكدًا أنها كانت تجربة ناجحة أثرت في وعي الطلاب وستمكّنهم من نقل ما تعلموه إلى زملائهم داخل الجامعة وخارجها، موجّهًا الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل لطلاب جامعة القاهرة.

وأعرب الطلاب المشاركون في فترة المعايشة، خلال كلماتهم، عن تقديرهم العميق لإدارة جامعة القاهرة وللأكاديمية العسكرية على إتاحة هذه الفرصة الفريدة، مؤكدين أن التجربة ساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة وفهم أعمق لدور القوات المسلحة، وشعروا من خلالها بأن أصواتهم مسموعة وأنهم جزء أصيل من جهود بناء الجمهورية الجديدة.

وتضمّنت الاحتفالية عرض فيلم توثيقي يرصد مشاركات الطلاب داخل الأكاديمية العسكرية، أعقبته مراسم التكريم وتوزيع شهادات التقدير من رئيس الجامعة، والتقاط الصور التذكارية التي عكست مدى الفخر والاعتزاز بالطلاب وتجربتهم.

جامعة القاهرة الأكاديمية المصرية العسكرية طلاب جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

بالصور

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد