جامعة القاهرة تحتفل بتكريم طلابها المتميزين | تفاصيل مهمة

نظّمت جامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، احتفالية كبرى لتكريم مجموعة من طلابها الذين شاركوا بتميز وانضباط في فترة المعايشة بالأكاديمية المصرية العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الهادفة إلى إتاحة فرص المعايشة لطلاب الجامعات داخل المنشآت العسكرية، بما يعزز وعيهم الوطني ويرسّخ لديهم قيم الانضباط والمسؤولية.



احتفالية كبرى لتكريم طلاب جامعة القاهرة

وشهد الاحتفالية الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعقيد هاني الحناوي مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومسئولي رعاية الشباب، إلى جانب الطلاب المكرمين.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في كلمته خلال الاحتفالية، عن اعتزازه بما أظهره طلاب جامعة القاهرة من التزام وتمثيل مشرف خلال فترة المعايشة، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تعريف مختلف فئات المجتمع — وفي مقدمتهم الطلاب — بطبيعة العمل داخل القوات المسلحة المصرية، وما تتميز به من انضباط، ووعي، وتنظيم دقيق.

مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر وزيرة التضامن تكرم قطاعي التركات الشاغرة والعقارات والشؤون القانونية ببنك ناصر

وأشار رئيس الجامعة إلى أن برنامج المعايشة يمثل تجربة فريدة تسهم في تشكيل شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، وتغير العديد من المفاهيم، وتعمّق قيم الانتماء وروح الانضباط والالتزام، مشيدًا بقدرة طلاب الجامعة على التعبير عن رؤاهم وأفكارهم باحترافية واتزان خلال حديثهم مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق طلاب الجامعة بالتحلي بالأخلاق الكريمة، والالتزام بقيم الانضباط والتقوى والعمل الجاد، مؤكدًا أن الجامعة توفر كامل الدعم لتمكين طلابها من نقل خبراتهم لزملائهم، وموجهًا الشكر للعاملين المشرفين على الطلاب خلال فترة المعايشة، ولأولياء الأمور الذين أحسنوا تربية أبنائهم.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة القاهرة حريصة على إتاحة كل ما يسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز وعيه الوطني، مشيرًا إلى أن فترة المعايشة داخل الأكاديمية العسكرية مثلت خبرة تعليمية متقدمة اكتسب خلالها الطلاب مهارات حياتية لا تقل أهمية عن المعرفة الأكاديمية. وأوضح أن الطلاب أثبتوا قدرة كبيرة على الالتزام والعمل بروح الفريق، وعلى تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، وهو ما يعكس نجاح التجربة وتأثيرها الإيجابي على سلوكهم وتكوينهم المهني والشخصي.

من جانبه، أعرب العقيد هاني الحناوي مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، عن اعتزازه بمشاركة طلاب الجامعة في فترة المعايشة، مؤكدًا أنها كانت تجربة ناجحة أثرت في وعي الطلاب وستمكّنهم من نقل ما تعلموه إلى زملائهم داخل الجامعة وخارجها، موجّهًا الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل لطلاب جامعة القاهرة.

وأعرب الطلاب المشاركون في فترة المعايشة، خلال كلماتهم، عن تقديرهم العميق لإدارة جامعة القاهرة وللأكاديمية العسكرية على إتاحة هذه الفرصة الفريدة، مؤكدين أن التجربة ساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة وفهم أعمق لدور القوات المسلحة، وشعروا من خلالها بأن أصواتهم مسموعة وأنهم جزء أصيل من جهود بناء الجمهورية الجديدة.

وتضمّنت الاحتفالية عرض فيلم توثيقي يرصد مشاركات الطلاب داخل الأكاديمية العسكرية، أعقبته مراسم التكريم وتوزيع شهادات التقدير من رئيس الجامعة، والتقاط الصور التذكارية التي عكست مدى الفخر والاعتزاز بالطلاب وتجربتهم.