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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب جامعي في مشاجرة بشوارع قرية شرشابة بالغربية

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية

شهدت شوارع قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بعدما لفظ طالب جامعي أنفاسه طعنا على أيدي آخرين خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

 وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي زفتي ودفن بمقابر أسرته في مشهد جنائزي مهيب بمقابر أسرته. 

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط شخصين من  المتهمين بقتل طالب جامعي بقرية شرشابة بدائرة مركز زفتي تزامنا مع مطاردة المتهم الثالث الهارب .
 

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا  يفيد ورود إخطارا من  مستشفى زفتى العام بوصول المدعو  "محمد نبيل" طالب جامعي، مصاب بعدة طعنات وجروح وكدمات، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

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وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تم ضبط المتهمين ويجري مطاردة المتهم الثالث. 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

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