الجيزاوي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

أرسل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد وجاء في نص البرقية : "يسعدني وأسرة جامعة بنها أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد داعين المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار ، وكل عام وسيادتكم بخير".



كما أرسل "الجيزاوي" برقيات تهنئة بالعام الميلادى الجديد لكلا من : الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، ونواب المحافظ ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة ، وقيادات المجلس الأعلى للجامعات ، ورؤساء ونواب الجامعات.



كما هنأ رئيس جامعة بنها ، نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين ، وأعضاء هيئة التدريس ، والعاملين ، وأبنائه الطلاب وكافة منسوبي الجامعة بالعام الميلادي الجديد.