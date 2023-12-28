طريقة عمل فوم النسكافيه.. وسر الرغوة الكثيفة مثل المحلات

إذا كنتِ من عشاق تناول القهوة فى الصباح، فيمكنك طريقة عملها مثل المحترفين وللحصول على طبقة من رغوة النسكافيه كثيفة مثل المحلات الشهيرة، يُمكنك الآن تحضيرها في البيت بكل بساطة وإليكِ طريقة تحضيرها.

طريقة عمل فوم النسكافيه:

المكونات :

ملعقة كبيرة من النسكافيه

2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

كوب من الحليب الساخن



طريقة التحضير:

في فنجان ضعي السكر والنسكافيه والماء الساخن معًا.

باستخدام مضرب النسكافيه قومي بخفق المكونات معًا حتى تحصلي على رغوة كثيفة.

قومي بسكب الحليب الساخن واستمتعي بتناوله.