في يومهم العالمي.. 5 مكاتب تأهيل اجتماعي بالأقصر لخدمة ذوي الهمم

أعلن محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، أنه يوجد 5 مكاتب تأهيل ‏اجتماعى داخل محافظة الأقصر بمراكز "إسنا، وأرمنت، والبياضية، والأقصر، والقرنة".

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم ذوي الهمم، وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن مكاتب التأهيل الاجتماعي، تقدم العديد من الخدمات ومنها‎ كارت الخدمات المتكاملة والتى يتمكن المعاق من خلاله الجمع بين معاشين والحصول على ‏سيارة بدون جمارك، والحصول على ساعة راحة من العمل سواء كانت له كمعاق او لرعاية ‏معاق والحصول على الدعم النقدى المشروط "كرامة" فى حال استحقاقه له اقتصاديا واجتماعيا ‏ايضا، ويتم تقديم أجهزة تعويضية للمعاق مثال الكرسى المتحرك والأطراف الصناعية.

نوه بأنه يوجد 2 مكتب تأهيل اجتماعي فى كل وحدة شئون اجتماعية تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير ‏قرى الريف المصري ‏لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن داخل قريته، وتم إنشاء مركز تأهيل شامل قيد التسليم ضمن " حياة كريمة" بمدينة أرمنت لتقديم خدماته لذوى الاعاقة لكل مواطني محافظة الأقصر من ذوى الاعاقة، وذلك بالإضافة إلى 10 حضانات مرخصة وتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وهى تخدم الأطفال المعاقين باختلاف اعاقتهم.



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه يحق للمعاق الحاصل على كارت الخدمات المتكاملة التقدم لمديرية العمل للحصول على فرصة ‏عمل ضمن نسبة ال ٥٪ .

وأشار إلى أنه يوجد بمدينة طيبه عدد 2 مركز تابع لجمعية نداء التابعة للتضامن الاجتماعي بالأقصر لرعاية الصم ‏وضعاف السمع.

ولفت إلى أنه للمعاق الحاصل على كارت الخدمات المتكاملة التقدم للإسكان الاجتماعي للحصول على شقة ‏وله الأولوية، وأيضا له الحق فى الإعفاء من رسوم التأمين الصحى .‏