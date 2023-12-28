إجراء عاجل من الجيشين الصيني والروسي بشأن الأمن الإقليمي والعالمي |تفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم الخميس، إن الصين مستعدة لضمان الأمن الإقليمي والعالمي مع روسيا.

وأضاف تشيان في مؤتمر صحفي، أن الجيش الصيني مستعد للعمل مع الجيش الروسي من أجل التنفيذ الكامل للتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، ومواصلة تعزيز الاتصال والتنسيق الاستراتيجي، وتنظيم دوريات بحرية وجوية مشتركة بانتظام، وتعزيز التبادلات والتعاون.

وأشار المتحدق باسم الدفاع الصينية، إلى أن الصين جاهزة للعمل مع روسيا لتنفيذ مبادرات الأمن العالمي والدفاع المشترك عن العدالة الدولية، وتقديم مساهمات جديدة للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.

وتابع: "في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، تطورت العلاقات الصينية الروسية بشكل مطرد وتعمق التعاون بين الإدارات العسكرية في البلدين".