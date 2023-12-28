عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من الجيشين الصيني والروسي بشأن الأمن الإقليمي والعالمي |تفاصيل

الصين وروسيا
الصين وروسيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم الخميس، إن الصين مستعدة لضمان الأمن الإقليمي والعالمي مع روسيا.

وأضاف تشيان في مؤتمر صحفي، أن الجيش الصيني مستعد للعمل مع الجيش الروسي من أجل التنفيذ الكامل للتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، ومواصلة تعزيز الاتصال والتنسيق الاستراتيجي، وتنظيم دوريات بحرية وجوية مشتركة بانتظام، وتعزيز التبادلات والتعاون.

وأشار المتحدق باسم الدفاع الصينية، إلى أن الصين جاهزة للعمل مع روسيا لتنفيذ مبادرات الأمن العالمي والدفاع المشترك عن العدالة الدولية، وتقديم مساهمات جديدة للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.

وتابع: "في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، تطورت العلاقات الصينية الروسية بشكل مطرد وتعمق التعاون بين الإدارات العسكرية في البلدين".

إعلام كندي : أوكرانيا في وضع اضطرار للتفاوض مع روسيا عام 2024

روسيا تعلق على حزمة مساعدات واشنطن لكييف:أمريكا ملتزم بالقتال حتى آخر أوكراني

الصين روسيا وزارة الدفاع الصينية الجيش الروسى فلاديمير بوتين الرئيس الصينى شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

موضوعات متعلقة

خبير: لأول مرة الصين تطلق قمرا صناعيا لمصر لأغراض علمية وتنموية

رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين

فضيحة في عالم الشطرنج تهز الصين.. تفاصيل كاملة

الفلبين تنفي اعتداءها على بحر الصين الجنوبي

محارق الجثث لا تتوقف.. كورونا تعود بقوة في الصين وهذه البلدان

بكين: تصرفات الفلبين في بحر الصين الجنوبي خطيرة للغاية

أحدث معارك الحرب الباردة بين بكين وواشنطن.. وأمريكا: الصين تسرق أسرار الذكاء الاصطناعي لأغراض التجسس "القصة كاملة"

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الجيشين الصيني والروسي بشأن الأمن الإقليمي والعالمي |تفاصيل

هذه كلمتنا للعرب والمسلمين|ماذا قال بيان هيئة كبار العلماء بشأن أحداث فلسـطين

4 أسباب خفية لـ آلام أسفل الظهر.. تعرف عليها

لو موظف.. اعرف عدد الإجازات الرسمية فى 2024

ميدو: إقالة فيتوريا من تدريب المنتخب في هذه الحالة

علامات حسن الخاتمة .. منها الموت فى هذا المكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ