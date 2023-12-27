إعلام كندي : أوكرانيا في وضع اضطرار للتفاوض مع روسيا عام 2024

ذكرت قناة “سي بي سي” الكندية، أن أوكرانيا، نظرا لتناقص الدعم من الغرب، سوف تضطر للتفاوض مع روسيا العام المقبل.

وأوضحت القناة الكندية، أن تضامن الحلفاء مع كييف بدأ يضعف؛ حيث فقد الجيش الأوكراني بالفعل فرصة شن هجوم مضاد بسبب مشاكل تجنيد جنود جدد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أنه “في الوقت نفسه، يتزايد عدد السياسيين الذين يعتبرون المساعدة المالية لأوكرانيا مضيعة للمال والموارد”.

وأكدت قناة “سي بي سي” الكندية، أن “هناك احتمال كبير بأن تضطر أوكرانيا إلى السعي لوقف إطلاق النار أو تسوية الصراع على طاولة المفاوضات في عام 2024”.