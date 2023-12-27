قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكجفرن، إن الولايات المتحدة قد تنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا.

وأوضح أنه من أجل تبرير نقل قنبلة نووية صغيرة إلى كييف في نظر الأمريكيين، يمكن لواشنطن تنظيم “عملية علم زائف”.

وفي مقابلة مع قناة “Dialogue Works” عبر منصة “يوتيوب”، قال ماكجفرن، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، زار الولايات المتحدة منذ بعض الوقت لهذا السبب بالذات.

وأضاف أن «حزب الحرب» في واشنطن كان بإمكانه استدعاء رئيس نظام كييف لعقد اجتماع شخصي لتوجيهه لتنفيذ هذه الخطة.

وفي وقت سابق، قال ماكجفرن، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيضطر قريبا للذهاب إلي المنفى.

وأضاف ماكجفرن، في مقابلة مع قناة “Dialogue Works” علي منصة يوتيوب، أن “المعارض الأوكراني زالوجني لديه دعم من الأوكرانيين أكثر من زيلينسكي.. أعتقد أن عدد الأشخاص الذين يفضلونه كرئيس هو ضعف ذلك.. لذا فهي مسألة وقت فقط قبل أن يدرك زيلينسكي نفسه ذلك، وسيضطر إلى جمع الكثير من أمواله الخاصة على متن طائرة خاصة”.

ولفت الانتباه إلي أن حلفاء كييف الغربيبن خلال زياراتهم إلى أوكرانيا، لا يعطون حكومة زيلينسكي أفضل الأخبار، حيث يعتقد الغرب بالفعل أن الصراع قد خسر، وأن الجمهورية السوفيتية السابقة ستحتاج قريبا إلى زعيم جديد.