وزير خارجية باكستان: إستهداف المدنيين في السعودية تهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين

عبر وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن قلقه العميق بشأن الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ودعا الوزير الباكستاني عبر صفحته الرسمية على منصة إكس بالشفاء العاجل لجميع المصابين، بما في ذلك الستة من المواطنين الباكستانيين.

وقال: الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنية تحتية المدنيين غير مقبولة تمامًا، وتنتهك القانون الدولي وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة والأمن الإقليميين. ويجب أن تتوقف مثل هذه الأعمال فورًا.

وأضاف: نحن على اتصال مع السلطات السعودية ونتابع الوضع عن كثب. لقد وجهت سفارتنا في الرياض بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كل المساعدة الممكنة للمواطنين الباكستانيين المصابين.

وتابع: نقف في تضامن مع قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الأخ. تظل باكستان ملتزمة بثبات تجاه سيادة المملكة، وسلامة أراضيها وأمنها وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك في مكة.