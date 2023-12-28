روسيا تعلق على حزمة مساعدات واشنطن لكييف:أمريكا ملتزم بالقتال حتى آخر أوكراني

قال السفير الروسي لدي الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة من خلال إرسال حزمة مساعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا، تظهر التزامها "بالقتال حتى آخر أوكراني"، لكن يجب على واشنطن أن تفهم عدم جدوى الجهود المبذولة لهزيمة روسيا في ساحة المعركة.

وأضاف أنتونوف عبر قناته على تليجرام، أن الولايات المتحدة ترسل هدية دموية إلى كييف في العام الجديد، ومرة أخرى تثبت ولاءها لمفهوم الحرب "القتال حتى آخر أوكراني".

وتابع: "لا يمكن للإدارة الأمريكية إلا أن ترى نجاح الجنود الروس، ومع ذلك يخشى المسؤولون الاعتراف بالنجاح الساحق الذي حققته روسيا في تحرير مارينكا، كل شيء ينقلب رأساً على عقب يتم عرض الانتصارات الأوكرانية".

وأوضح السفير الروسي لدي الولايات المتحدة: "نحن واثقون من أن واشنطن أدركت عدم جدوى الجهود الرامية إلى هزيمتنا في ساحة المعركة، ومع ذلك فإنهم يدفعون النظام العميل إلى الهاوية، ويحكمون على الآلاف من الأوكرانيين العاديين بالموت المؤكد.

وأشارأنتونوف إلى أن الولايات المتحدة تؤكد مع إرسالها دفعات لا نهاية لها من حزم المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا، عدم مبالاتها بمصير أتباعها".

ووفقاً لأنتونوف، "لا يمكن لإمدادات الأسلحة الجديدة أن تغير الوضع "على الأرض، ولن يبقى أي هجوم تشنه القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام أسلحة غربية دون رد حاسم، وسيتم تدمير جميع معدات وذخائر الناتو.

وخلص إلى القول: "لقد أحرقت ودمرت أسلحتهم، لقد حان الوقت للأمريكيين للتخلي عن المشاريع الوهمية لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، عن الحزمة النهائية من الأسلحة لهذا العام بقيمة 250 مليون دولار لـ أوكرانيا.

تتضمن حزمة المساعدات العسكرية مقذوفات إضافية لأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات NASAMS وقاذفات الصواريخ المتعددة HIMARS وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة Stinger ومكونات لأنظمة الدفاع الجوي الأخرى وقذائف مدفعية 155 ملم و105 ملم وصواريخ AT-4 وTOW وJavelin المضادة للدبابات. الأنظمة، وأكثر من 15 مليون خرطوش للأسلحة الصغيرة، و"ذخائر التدمير لإزالة العوائق"، وقطع الغيار، ومعدات عسكرية أخرى.