روسيا تدين الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض وتدعو لوقف استهداف المنشآت المدنية

أدانت روسيا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ودعت أطراف النزاع إلى الامتناع عن استهداف المنشآت المدنية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها: "تدين روسيا هذا الهجوم وتدعو أطراف النزاعات في منطقة شبه الجزيرة العربية إلى الامتناع التام عن شن ضربات ضد مرافق البنية التحتية المدنية".



وأكدت الخارجية الروسية، وفقا لوكالة روسيا اليوم، أن الموقف الروسي ثابت بشأن عدم وجود بديل لتسوية أي أزمات في المنطقة إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع ضمان مصالح جميع الدول الواقعة في هذه المنطقة دون استثناء.

كان مطار الملك خالد الدولي قد تعرض أمس السبت لهجوم من الفصائل المسلحة باليمن استهدف إحدى صالات المغادرة، أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم أربعة سعوديين وأمريكي واحد، وإصابة 309 أشخاص من جنسيات مختلفة.



وأعربت الخارجية الروسية عن خالص تعازي موسكو لذوي وأقارب الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، مشيرة إلى أنه وفقاً للبيانات الأولية "لا وجود لمواطنين روس بين المتضررين في مطار الرياض".

يذكر أنه في 7 أكتوبر الجاري، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تراقب بقلق المواجهة بين الحوثيين والسعودية، لكن لم يتوجه أحد إلى موسكو للوساطة حتى الآن.

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في وقت سابق دعم موسكو لسعي الرياض لتنفيذ خريطة الطريق للتسوية السلمية في اليمن، ووصف ضربات المتمردين على أراضي السعودية بأنها تأتي بنتائج عكسية.