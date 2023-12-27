روسيا تعلق على الصدام بين فروع الحكومة وقيادة الجيش في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن المشاحنات السياسية الداخلية في أوكرانيا هي شأن داخلي لبلد فقد استقلاله ويحكم من الخارج.

وأضاف لافروف، معلقا على «المواجهة» بين مختلف فروع الحكومة وقيادة الجيش في كييف: “هذا شأن داخلي لدولة فقدت استقلالها ويتم التحكم فيها من الخارج، فليهتم من يحكمها بهذه القضية تحديدا”.

وفي وقت سابق من اليوم، علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على تسريبات مفادها أن الدول الغربية تخطط لتجميد الصراع في أوكرانيا وتقديم كييف على أنها الفائز المفترض.

وأوضح لافروف، أن “روسيا تدرك قدرة الغرب، وخاصة واشنطن، على إعلان “الانتصارات”، قائلا: “نعلم كيف انتصروا في فيتنام، وفي أفغانستان، وفي العراق”.

وأضاف أن أيًا من الدول التي تستخدمها الولايات المتحدة لتعزيز المصالح الأمريكية بعيدًا عن شواطئها “لم تتحسن”.

ولفت إلى أن “الأمريكيين ليسوا عموماً أول من يعلن النصر".