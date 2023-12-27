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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنازلات لـ روسيا.. أمريكا وأوروبا تغيران استراتيجيتهما بشأن أوكرانيا

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض ودبلوماسي أوروبي في واشنطن، بأن أمريكا ودول أوروبا تقومان بتغييرات مهمة بشأن السياسة الأوكرانية وتحويلها من النصر الكامل على روسيا إلى تعزيز موقف كييف من محادثات السلام المحتملة، التي من المرجح أن تشهد تنازلات إقليمية لموسكو.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه “في العواصم الغربية، بعد الفشل الذريع للهجوم المضاد، تتحدث القوات المسلحة الأوكرانية عن بناء خطوط دفاعية مشبعة بأنظمة الدفاع الجوي، واستعادة المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا بحيث يكون أقل اعتمادا على المساعدات الخارجية”.

ولفتت إلي أنه “في الوقت الذي تتعرض فيه المساعدات الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا لخطر جسيم، يتحول تركيز إدارة بايدن والمسؤولين الأوروبيين بهدوء من دعم أوكرانيا في مهمة تحقيق نصر كامل على روسيا إلى تعزيز موقفها في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكن مثل هذه المفاوضات ربما تعني التنازل عن جزء من أوكرانيا لروسيا”.

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وحسب “بوليتيكو”، فإنه “في عام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لا يستطيع جو بايدن، الاعتراف بفشل مسار السياسة الخارجية المختار والإعلان علنا عن تغييره”.

وقال مسؤول في الكونجرس على دراية بخطط البيت الأبيض: “هذه المناقشات بدأت، لكن الإدارة لا يمكنها التراجع علنا بسبب المخاطر السياسية”.

واشنطن روسيا اوروبا أمريكا

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