روسيا تعلق على تسريبات بشأن خطط غربية لتجميد حرب أوكرانيا

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، على تسريبات مفادها أن الدول الغربية تخطط لتجميد الصراع في أوكرانيا وتقديم كييف على أنها الفائز المفترض.

وأوضح لافروف، أن “روسيا تدرك قدرة الغرب، وخاصة واشنطن، على إعلان “الانتصارات”، قائلا: “نعلم كيف انتصروا في فيتنام، وفي أفغانستان، وفي العراق”.

وأضاف أن أيًا من الدول التي تستخدمها الولايات المتحدة لتعزيز المصالح الأمريكية بعيدًا عن شواطئها “لم تتحسن”.

ولفت إلى أن “الأمريكيين ليسوا عموماً أول من يعلن النصر".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نهاية العام الأخير أشار إلى أن كييف تفتقر إلى الثقة بشأن مستقبلها وأن الغرب سئم من النكسات السياسية في أوكرانيا.

وقالت زخاروفا، في مؤتمر صحفي: "لقد شهد الجميع عدم ثقة نظام كييف بشأن مستقبله وسط تزايد الإرهاق الغربي من إخفاقاته".

وأشارت المتحدثه باسم الخارجية الروسية، إلى أن استجداء أتباعهم الأوكرانيين يسبب المزيد من الغضب في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي".