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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدم ثقة.. روسيا تكشف استياء الدول الغربية من فشل سياسات أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نهاية العام الأخير أشار إلى أن كييف تفتقر إلى الثقة بشأن مستقبلها وأن الغرب سئم من النكسات السياسية في أوكرانيا.

وقالت زخاروفا في مؤتمر صحفي: "لقد شهد الجميع عدم ثقة نظام كييف بشأن مستقبله وسط تزايد الإرهاق الغربي من إخفاقاته". 

وأشارت المتحدثه باسم الخارجية الروسية، إلى أن استجداء أتباعهم الأوكرانيين يسبب المزيد من الغضب في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وأضافت زخاروفا: "هناك إحجام متزايد بين الناس العاديين في المجتمع الغربي عن رعاية النظام الفاسد من أموالهم الخاصة". 

وتابعت: "كلما أسرعت الدول الغربية في إدراك أن تسوية الصراع الأوكراني، الذي أثاره، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، كلما حل السلام أسرع".

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