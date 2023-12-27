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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنسبة 4 إلى 5%|روسيا تعتزم خفض إمدادات النفط إلى أوروبا نهاية العام

علم روسيا
علم روسيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستخفض إمدادات النفط ومنتجاته إلى أوروبا نهاية هذا العام بنسبة 4 إلى 5 في المئة.

وحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال نوفاك في مقابلة على قناة "روسيا-24": "إذا قمنا في السابق بتزويد أوروبا بما مجموعه نحو 40-45 في المئة من النفط والمنتجات النفطية، من إجمالي حجم الصادرات، فإننا نتوقع بحلول نهاية هذا العام ألا يزيد ذلك عن 4-5 في المئة".

وأشار نوفاك إلى أن "روسيا لم تزود الهند سابقا بأي موارد طاقية تقريبًا، لكن خلال عامين ارتفعت الحصة إلى 40 في المئة".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستُعمق تخفيضاتها بما يتجاوز التخفيضات المتفق عليها بالفعل لهذا العام البالغة 300 ألف برميل يوميا.

نائب رئيس الوزراء الروسي روسيا اوروبا إمدادات النفط المنتجات النفطية

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