مُتجاوزًا اعتراضات المجر|الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بـ 20 مليار يورو

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا.

وحسب الصحيفة البريطانية، يعد الاتحاد الأوروبي خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو لأوكرانيا، باستخدام هيكل الديون الذي يتجاوز اعتراضات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن تمويل الدولة التي مزقتها الحرب.

وبعد فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة مقترحة مدتها 4 سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بحث المسؤولون عن بدائل لإنقاذ كييف من أزمة الميزانية التي تلوح في الأفق إذا لم يتم حل خلافات الكتلة.

وقال المسؤولون المشاركون في المحادثات إن أحد النماذج الممولة بالديون اكتسب زخمًا باعتباره الطريقة الأكثر عملية لتقديم الدعم إذا رفض أوربان التخلي عن حق النقض في القمة المقرر عقدها في الأول من فبراير.

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن هذا المخطط سيشمل قيام الدول الأعضاء بإصدار ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، مما يمكّن المفوضية الأوروبية من اقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو في أسواق رأس المال لكييف العام المقبل.

وأضافوا أن الشروط الدقيقة لا تزال قيد المناقشة وسيتم تحديد المبلغ النهائي وفقًا لاحتياجات أوكرانيا.

وسوف تحتاج بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، إلى موافقة برلمانية للحصول على ضمانات وطنية، وهي العملية التي يأمل المسؤولون أن تكتمل في الوقت المناسب لتقديم المساعدة لأوكرانيا بحلول مارس المقبل.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات إنه لا توجد "مشكلة فنية" تعيق سبل توفير تمويل الميزانية لكييف، لكن الأمر "أكثر تعقيداً" من الناحية السياسية.