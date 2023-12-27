قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاربعاء، إن استونيا تساعد كييف بتسليمها الأوكرانيين المتهربين من الخدمة العسكرية لأنها غير مستعدة لإطعام اللاجئين الأوكرانيين وتوفير العمل لهم.

وتابعت زاخاروفا قائلة: "لقد استجاب اتباع ستيبان بانديرا لهذا الاقتراح فيما يسمى بأوروبا الديمقراطية، وفي 22 ديسمبر قال وزير الداخلية الإستوني لوري لانيميتس إن تالين ستساعد كييف في تسليم المتهربين من الخدمة العسكرية. هل تعرفون لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون يطعموا هؤلاء الذين كانوا يبحثون عن ملجأ أو مأوى أو نوع من الإقامة المؤقتة في إستونيا. هم بحاجة إلى الغذاء والعمل والعلاج".

وأشارت زاخاروفا إلى أن إستونيا لم تلتزم بتهيئة الظروف المعيشية للمهاجرين من أوكرانيا، وبحسبها فإن تالين مستعدة فقط لإظهار "إرهاب الروس" وتنفيذ هجمات إعلامية سياسية لا نهاية لها ضد روسيا.