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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يغير موقفه بشأن مساعدة أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

أفادت صحيفة “جيوبوليتيكا” الكرواتية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غيّر موقفه بشأن المساعدة لأوكرانيا، مذكّراً نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بأن إمدادات الأسلحة لن تكون بلا نهاية.

وحسب صحيفة “جيوبوليتيكا”، قال بايدن، “هذه المرة إنه سيواصل مساعدة أوكرانيا "لأطول فترة ممكنة”، مشيرة إلى انحراف واضح عن صيغته السابقة، والتي، مثل الشعار، كررها كثيرون آخرون، حول تقديم المساعدة إلى كييف "بقدر ما يتطلبه الأمر".

وأضافت: “غيّر بايدن أيضا خطابه فيما يتعلق بروسيا - فلم يعد الزعيم الأمريكي يطالب بهزيمة استراتيجية لموسكو”.

في وقت سابق، علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على تسريبات مفادها أن الدول الغربية تخطط لتجميد الصراع في أوكرانيا وتقديم كييف على أنها الفائز المفترض.

وأوضح لافروف، أن “روسيا تدرك قدرة الغرب، وخاصة واشنطن، على إعلان “الانتصارات”، قائلا: “نعلم كيف انتصروا في فيتنام، وفي أفغانستان، وفي العراق”.

وأضاف أن أيًا من الدول التي تستخدمها الولايات المتحدة لتعزيز المصالح الأمريكية بعيدًا عن شواطئها “لم تتحسن”.

بايدن زيلينسكي أوكرانيا

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