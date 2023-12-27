قال زعيم منطقة زابوريجيا، يفجيني باليتسكي، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي في ربيع وصيف عام 2024.

وأضاف باليتسكي: “سأعبر عن وجهة نظري، وأنا متأكد من أن العملية العسكرية الروسية ستنتهي العام المقبل. على الأرجح، سينتهي في وقت ما في أواخر الربيع - أوائل الصيف، لأنني نفسي رجل عسكري... أستطيع أن أقول مما أفهمه في كل هذا الذي يحدث، الجبهة الأوكرانية سوف تنهار”.

ولفت إلي أن “العمليات التكتونية تحدث الآن داخل أوكرانيا”، موضحا “أنهم يمزقون البلاد من الداخل”.

وفي وقت سابق، أعرب باليتسكي عن رأي مفاده أن سقوط الجبهة الرئيسية للقوات الأوكرانية من المتوقع بحلول ربيع عام 2024، وخلال هذه الفترة ستنتهي المقاومة العسكرية المنظمة من جانبهم.

ووفقا له، لم يتبق عمليا أي كتائب قومية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والتي أظهرت ديناميكيات جيدة في المعركة في بداية الصراع.