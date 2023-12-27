عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجبهة تنهار.. الكشف عن موعد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال زعيم منطقة زابوريجيا، يفجيني باليتسكي، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي في ربيع وصيف عام 2024.

وأضاف باليتسكي: “سأعبر عن وجهة نظري، وأنا متأكد من أن العملية العسكرية الروسية ستنتهي العام المقبل. على الأرجح، سينتهي في وقت ما في أواخر الربيع - أوائل الصيف، لأنني نفسي رجل عسكري... أستطيع أن أقول مما أفهمه في كل هذا الذي يحدث، الجبهة الأوكرانية سوف تنهار”.

ولفت إلي أن “العمليات التكتونية تحدث الآن داخل أوكرانيا”، موضحا “أنهم يمزقون البلاد من الداخل”.

وفي وقت سابق، أعرب باليتسكي عن رأي مفاده أن سقوط الجبهة الرئيسية للقوات الأوكرانية من المتوقع بحلول ربيع عام 2024، وخلال هذه الفترة ستنتهي المقاومة العسكرية المنظمة من جانبهم.

بايدن يغير موقفه بشأن مساعدة أوكرانيا

روسيا تعلق على تسريبات بشأن خطط غربية لتجميد حرب أوكرانيا

ووفقا له، لم يتبق عمليا أي كتائب قومية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والتي أظهرت ديناميكيات جيدة في المعركة في بداية الصراع.

زابوريجيا أوكرانيا العملية العسكرية الروسية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

السفير الفلسطيني لدى روسيا: أمريكا فشلت في عملية السلام بالشرق الأوسط

ارتفاع هائل في أسعار الغاز بـ أوروبا

خالد مشعل يعلن استعداد حركة حماس لوقف الحرب

مسئول إسرائيلي يعلن موعد نهاية الحرب على غزة

نيويورك تايمز: انهيار حماس ليس صحيحا.. والجيش الإسرائيلي يواجه معارك صعبة

رغم العقوبات.. مسئولو كوريا الشمالية يحضرون اجتماع نهاية العام في سيارات فاخرة

بايدن يغير موقفه بشأن مساعدة أوكرانيا

بعد تشبيهه بـ هتلر.. نتنياهو يرد على الرئيس التركي

ترشيحاتنا

هل يفرض إنستاباي رسوما على تحويل الأموال في 2024؟.. خبيرة مصرفية تجيب

قرار استثنائي | إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين

الوزراء الفلسطيني يقرر تخصيص 4 ملايين دولار لشراء أدوية لقطاع غزة

10 سنوات حبس.. عقوبات جديدة تواجه هؤلاء بسبب أعمال البناء

وفاة وزير المالية الألماني السابق عن 81 عامًا

زد يتصدَّر الدوري المصري بعد فوزه على الداخلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 تغييرات بالأهلي..هل يفاجئ كولر فيوتشر بتشكيل ناري يخالف التوقعات في نهائي السوبر؟

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

فيديو

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ