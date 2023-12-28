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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حبيب عن ألبوم عمرو دياب: لم يفشل للحظة في إصابتي بالبهجة

صدى البلد

عبر المؤلف تامر حبيب، عن سعادته بطرح الفنان عمرو دياب أولى أغاني ألبومه الجديد خلال الساعات الماضية. 

وكتب تامر حبيب، عبر صفحته الشخصية “زمان لما كانت الايام حلوة… كان الأستاذ محمد المهندس ابن العظيم فؤاد المهندس بيعمل حفلة ليلة الكريسماس و كان نجم الحفلة دي لسنين كتيرة ورا بعض هو الهضبة الحب الكبير عمرو دياب… و كان في نفس اليوم بينزل ألبومه السنوي الجديد… و يغني أغانيه في الحفلة و احنا في حالة نشوة رهيبة و من تاني يوم نفضل نسمع في الألبوم لغاية ما ينزل الألبوم الجديد السنة اللي بعدها”. 

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وأضاف تامر حبيب “أنا حاسس بناس كتير صحابي هنا و هما مبتسمين و هما بيقروا البوست ده علشان افتكروا اليوم ده لما كنا بنبقي سوا و احنا بنسمع لاول مرة شوقنا، و مابلاش نتكلم في الماضي، و يا عمرنا، وراجعين، و حبيبي… و غيرهم كتييييير. و النهاردة نزل الألبوم الجديد و عندي نفس الاحساس و النشوة …. اني اعشق هذا الرجل و لم يفشل للحظة في ان يصيبني بالبهجة… ربنا يسعدك و يحفظك يا ظاهرة لم و لن تتكرر ابداً”. 

بالتعاون مع “أنغامي”، يطرح الهضبة عمرو دياب اليوم، الخميس، ألبومه الجديد  مكانك والذى تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبد المنعم.

 

الفنان عمرو دياب بهاء الدين محمد عزيز الشافعي محمد يحيي تامر حبيب الهضبة عمرو دياب

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