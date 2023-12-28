بعد إثارتها للجدل.. روبي تقترب من المليون الأول بـ "3 ساعات متواصلة"

تمكنت الفنانة روبي من دخول قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، وذلك من خلال أغنيتها “3 ساعات متواصلة” التي أثارت الجدل عقب طرحها.

أغنية “3 ساعات متواصلة”، حققت ما يزيد على 800 ألف مشاهدة في غضون 3 أيام فقط.

أغنية “3 ساعات متواصلة” لـ روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

تعليق مصطفى كامل

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يأخذ قرارا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى أمس.

ونوه "كامل"، بأن الأغنية أثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، مضيفا في بيان صحفى أصدره، أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور نتائجه.

وتم تداول مؤخرا أنباء عن عقد اجتماع لنقابة المهن الموسيقية على أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبى بسبب جرأة كلماتها كما اعتبرها البعض، وهو ما نفته النقابة في بيان لها عن اتخاذ قرار في ذلك.